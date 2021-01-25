النائب محمود الشامي يبحث مع وزير قطاع الأعمال حل أزمة الغزل بمصانع المحلة

قال المهندس محمود الشامي، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة، إنه التقى الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وبرفقته وفد من أصحاب مصانع الغزل والنسيج بحضور رؤساء مجالس شركات قطاع الأعمال للغزل والنسيج؛ لبحث أزمة نقص الغزول وارتفاع أسعارها.

وأوضح الشامي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه حرص على مناقشة أسباب ظاهرة ارتفاع أسعار طن الغزول من 46 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه فأكثر، وهو ما تسبب في إرباك مسارات التصنيع المختلفة وهدد بإغلاق ما يقرب من 1200 مصنع بنطاق مدينة المحلة العمالية.

وكشف عن تقدمه بمذكرة رسمية طالب فيها بحقوق عمال مصانع المحلة كي تعود قلعة صناعية مصرية شامخة لسابق عهدها، مضيفا أن وزير قطاع الأعمال، استجاب لمناشدة أصحاب المصانع بمدينة المحلة فيما يخص شكواهم من ارتفاع أسعار الغزول ونقص المعروض؛ ما يهدد بإيقاف التشغيل وعدم الالتزام بعقود التصدير المبرمة مع العملاء.

وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا بالأمر لإنقاذ الصناعة الوطنية المتأصله في قلب مدينة المحلة ودعم سبل تطويرها وتأهيل العاملين بها وتدريبهم على الماكينات المتطورة بشركة مصر للغزل والنسيج وباقي الشركات الحكومية وفق جدول زمني وخارطة مستقبلية بناءة خلال المرحلة المقبلة.

وتعهد الشامي، خلال لقائه وزير قطاع الأعمال بالدفاع عن حقوق عشرات الآلاف من عمال مصانع المحلة، فضلا عن طرح قضاياهم وهمومهم بشكل عاجل أمام الجهات المعنية بحل أزمة الغزول ونقصها الحاد والمغالاة في مصادر الطاقة الداعمة، للنهوض بالصناعة الوطنية.