قال أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والتسويق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لم يطلب التعاقد مع حارس مرمي جديد خلال المرحلة المقبلة.

وقال توفيق فى تصريحات تليفزيونية له مساء اليوم : "موسيماني لم يطلب التعاقد مع حارس مرمى، الطبيعي أن أي فريق في العالم يمتلك حارسين كبار، ونحن لدينا محمد الشناوي الأفضل في أفريقيا وكذلك علي لطفي الذي يجب أن نقف بجانبه".

وعن التجديد للثنائي ديانج وحمدي فتحي : قال مدير التعاقدات بالأهلي نسير وفق خطة محددة للحفاظ على القوام الرئيس للفريق ، والثنائي فتحي وديانج يقدمان مستوى مميز مع الفريق وكان لابد من تأمين وجودهم مع الفريق.

وأضاف توفيق : "نعرف من سيجدد ومن سيكون متواجد ومن لا في الفريق، واليو ديانج قيمة كبيرة للفريق من الناحية الفنية والمادية وبدأ بشكل جيد في مالي.

وأضاف: "اذا اتى لديانج عرض مستقبلا سنطلب مقابل كبير، والتجديد له 5 سنوات سيفيدنا لأن الاندية تشتري عقود اللاعبين، وعندما تكون مدة عقد اللاعب قليلة تفرق في القيمة المادية".

وتابع مدير تعاقدات الأهلي: "عملنا خطة ونعرف وضع اللاعبين كلهم، واطمئن جماهير الاهلي بأن لدينا فريق مكتمل، وكما نحضر للصفقات نقوم بتحضير تجديد عقود اللاعبين، والأهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على قوام الفريق".

وعن وجود عروض للاعبي الأهلي قال أمير توفيق : "بالتأكيد توجد عروض للاعبي الأهلي، ولكن من سيترك الفريق وسيرحل وقبل أن يخوض كأس العالم للأندية، من الطبيعي أن أي نادِ كبير تأتي للاعبيه عروض رسمية وهناك ما يُعلن وما لا يتم الكشف عنه".

واختتم: "لم أحصل على توقيع حازم هاني لاعب المنصورة، عادة لاعبي الشباب والناشئين هم من اختصاص خالد بيبو، لكن على حد علمي لا وجود للصفقة، بالفعل ليس لدي أي معلومة عنه أو عن توقيعه للأهلي".