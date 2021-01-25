 المفوضية الأوروبية تعقد اجتماعا ثانيا بشان تأخيرات في تسليم لقاح مضاد لكورونا - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية تعقد اجتماعا ثانيا بشان تأخيرات في تسليم لقاح مضاد لكورونا

لقاح كورونا - ارشيفية
لقاح كورونا - ارشيفية
بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 8:30 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 8:30 م
عقدت المفوضية الأوروبية اجتماعا ثانيا خلال يوم واحد مع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركة الأدوية استرازينيكا بشأن إعلان الشركة عن تأخيرات في تسليم لقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد -19.

وفي حديثها بعد الاجتماع الأول بين المفوضية والدول الأعضاء والشركة، قالت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس إن إجابات أسترازينيكا على "أسئلة مهمة" اليوم الاثنين "لم تكن مرضية".

وقالت "نريد أن يتم الوفاء بعقدنا بالكامل"، مضيفة أنها سألت الشركة عن الجرعات التي تم إنتاجها ومكان انتاجها - وإذا كان قد تم تسليمها إلى أي مكان خارج الاتحاد الأوروبي - فأين هذه المكان".

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