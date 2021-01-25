 العثور على 19 جثة متفحمة قرب بلدة حدودية في المكسيك - بوابة الشروق
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العثور على 19 جثة متفحمة قرب بلدة حدودية في المكسيك

أ ش أ
نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 9:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 9:16 ص

أعلنت السلطات المكسيكية، العثور على 19 جثة متفحمة وبها آثار طلقات نارية بالقرب من بلدة حدودية في منطقة شهدت نزاعات إقليمية عنيفة بين عصابات الجريمة المنظمة في السنوات الأخيرة.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن مكتب المدعي العام في ولاية "تاماوليباس" إنه تم العثور على الجثث على طريق خارج منطقة "كامارجو" بعد أن أبلغ السكان عن وجود سيارة تحترق.

وعثرت السلطات على سيارتين مشتعلتين إحداها تحتوي على 4 جثث والأخرى على 15 جثة، كما تم العثور على بعض البنادق.

يذكر أن "كامارجو" هي نقطة عبور رئيسية لتهريب المخدرات والمهاجرين.


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