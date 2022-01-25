تراجع الأسهم وارتفاع السندات في سوق المال الأمريكية

تراجعت أسعار الأسهم فيما ارتفعت السندات الأمريكية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في ظل المخاوف الجيوسياسية وترقب المستثمرين لقرارات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 2% ليواصل تراجعه الذي بدأه مع بداية العام الحالي حيث فقد خلال الشهر الحالي نحو 10%. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسية بنسبة 5ر1% في حين كان أداء مؤشر ناسداك 100 لأسهم شركات التكنولوجيا أقل من المؤشرات الرئيسية الأخرى انتظارا لإعلان نتائج شركات كبرى مسجلة عليه مثل آبل ومايكروسوفت كورب خلال الأيام القليلة الماضية بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجع العائد على السندات العشرية القياسية الأمريكية بمقدار 4 نقاط أساس إلى 72ر1%. كما تراجع العائد على السندات العشرية القياسية الألمانية بمقدار 4 نقاط أساس إلى سالب 10ر0%. وتراجع العائد على السندات العشرية القياسية البريطانية بمقدار 4 نقاط أساس إلى 14ر1%.

وواصلت العملات الرقمية المشفرة تراجعها اليوم الاثنين لتنخفض قيمة البتكوين أهم وأكبر هذه العملات إلى أقل مستوياتها منذ ستة أشهر.

وفقدت البتكوين حوالي 6ر6% من قيمتها اليوم لتصل إلى أقل من 34 ألف دولار للواحدة الواحدة، ويستمر تراجعها لليوم السادس على التوالي. وتراجع سعر العملة الأقل انتشار إيثر بنسبة 6ر7% إلى 2201 دولار للوحدة الواحدة وهو أقل مستوى له منذ تموز/يوليو الماضي.

كما تراجع سعر العملة إس.أو.إل التابعة لمنصة سولانا بنسبة 19% والعملة أيه.دي.أيه التابعة لمنصة كاردانو بنسبة 13% بحسب بيانات موقع كوين جيكو المتخصص في متابعة أسواق العملات الرقمية.