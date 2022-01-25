حملات متزامنة لوقف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان له اليوم الثلاثاء، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن حملات متزامنة للتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة بكل حي.

فيما شن حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت، حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف بقرية الجلاء والقرية السادسة بنجر السكر، وقرية الوفاء، حيث تم فك شدة خشبيه بالدور الأول علوي بالقرية السادسة بنجر السكر، وإزالة مبانٍ بالطوب الأبيض في المهد بقرية الجلاء، فضلًا عن فك شدة خشبيه بالدور الأرضي بقرية الوفاء.

وشن حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة تمكنت من فك شدة خشبية بالعقار الكائن بعزبة شاكر منطقة خورشيد كوبري الثلاثين، وكذا إزالة جزء من الدور السابع علوي بالعقار الكائن شارع مسجد بدر، فضلًا عن إزالة جزء من الدور العاشر علوي بشارع المستجد خلف القاعات بمنطقه الرأس السوداء.

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد حملة لإيقاف أعمال بناء جبانات بدون ترخيص حيث تم إزالة حوش جبانات كامل بعدد 4 جبانات تم بناؤها بدون ترخيص علي أراضي زراعية بقرية أبيس 10، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وشن حي العامرية أول برئاسة الأستاذ محمد عبد الله حملة مكبرة، تمكنت من إزالة عدد 8 محلات عبارة عن غرف من الطوب وأسقف وإزالة سور بمساكن توشكي.

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم إيقاف أعمال ترميم مخالفة بدون ترخيص بالعقار بشارع السيار متفرع من شارع البيهقي بمنطقة مينا البصل، والتحفظ على ونش والأدوات المستخدمة في المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.