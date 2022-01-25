تعليق كامل لرحلات الطيران في مطار إسطنبول بسبب الثلوج

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أعلنت مؤسسة تشغيل المطارات في تركيا تأجيل كافة الرحلات الجوية في مطار إسطنبول الدولي حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المدير العام للمؤسسة حسين كسكين القول :"نظرا لاستمرار الظروف الجوية السيئة، لن يكون هناك هبوط أو إقلاع للطائرات على مدارج مطار إسطنبول، والإغلاق سيستمر حتى الساعة 1300 يوم 25 كانون الثاني/يناير".

وكانت الخطوط الجوية التركية ألغت أمس عشرات الرحلات المجدولة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت ولاية إسطنبول اعتبار اليوم الثلاثاء عطلة إدارية بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج بكثافة.

وأوضح والي إسطنبول علي يرلي قايا، عبر حسابه بتويتر، أنه سيتم اعتبار الموظفين في المؤسسات والمنظمات الحكومية في إجازة إدارية اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن الإجازة لا تشمل العاملين في خدمات الأمن والصحة والنقل.

وأدى تساقط الثلوج بشكل كثيف على مدينة إسطنبول إلى تأثر الحياة بشكل عام وتعطل بعض الطرقات.

وبدأ تساقط الثلوج على إسطنبول مساء الجمعة، واشتدت وتيرته لاحقا.