محافظ بورسعيد يضع إكليل زهور على نصب شهداء الشرطة في الذكرى الـ70

وضع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، وذلك خلال زيارته لمقر إدارة قوات أمن بورسعيد، بحضور اللواء حسني عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد، وعدد من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقدم المحافظ، التهنئة لرجال الشرطة جنودا وضباط بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية والتي تعيد للأذهان بسالة أبناء الوطن من رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية للبلاد و فرض الأمن والاستقرار، مشيدا بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة، حرصا على صحة المواطنين. وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.

وأضاف المحافظ، أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار فضلا عن معاونة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خطط التنمية بالدولة المصرية.