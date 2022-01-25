الصحة: لن يسمح بتداول عقار مولونوبيرافير بالأسواق والصيدليات حتى يكون تحت إشراف طبي

عبد الغفار: لن يسمح بتداول العقار في الأسواق والصيدليات حتى يكون تحت إشراف طبي

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي بوزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية نجحت في توفير عقار "مولونوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أصبح العقار الجديد متاحا للاستخدام، وسيتم إضافته لبروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، طبقا لرؤية اللجنة العلمية المعنية بتحديث وتطوير البروتوكول.

وأضاف عبد الغفار، في تصريحات لـ"الشروق"، أن هذا الدواء سيكون متوفر للعلاج في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية فقط، ولن يسمح بتداوله خارج هذا النطاق وفي الأسواق.

وأكد عبدالغفار، أن هذا الدواء لعلاج كورونا يستخدم للحالات البسيطة ويكون تحت إشراف طبي كامل، ولم يسمح بتداوله في الصيدليات.

وقالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إن موافقة هيئة الدواء المصرية على طرح دواء «مولونبيرافير»، وقيام مصر بتصنيعه كأول دولة في الشرق الأوسط يعتبر إنجاز كبير، سيسهم في إنقاذ حياة الكثير من المرضى، والإسراع من عملية شفاؤهم.

وأضافت العسال في تصريحات صحفية، أن المستحضر عبارة عن «كبسولات» تؤخذ عبر الفم، وأنه سيتوفر داخل المستشفيات فقط في أولى مراحل استخدامه بمصر، وذلك حتى لا يساء استخدامه خارج المستشفيات، موضحة أنه لن يعطي لكل المرضى، ولكن للمعرضين لمخاطر عالية فقط، من الحالات البسيطة والمتوسطة.

وأشارت العسال إلى أن تصنيع الدواء الجديد في مصر، يأتي بالتزامن مع طرحه في الأسواق في أمريكا وانجلترا، لافتة إلى أن هذا الدواء سيعجل من الشفاء في أسرع وقت، عبر الحد من قدرة الفيروس على التكاثر، ومن ثم القضاء عليه.

من جهته، قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة وأستاذ الأمراض الصدرية ومدير وحدة الصدر بمستشفى قصر العيني التعليمي، إن عقار «مولنوبيرافير»، يؤدي لسرعة هزيمة الفيروس.

وأضاف النادي، في تصريحات صحفية، أن التجارب السريرية التي جرت على الدواء عالميا، أظهرت أن هناك قرابة 775 شخص أخذوا الدواء، احتاج 3.7% منهم فقط الدخول للمستشفيات، مقارنة بـ13.8% للمرضى الأخرين الذين لم يحصلوا على الدواء في نفس الظروف، لافتا إلى أنه يستخدم مع المرضى المعرض حالتهم للتدهور ودخول المستشفى.

وأوضح أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من المستحضرات المستخدمة لعلاج كورونا ومتحوراته، كما نجحت في توطين صناعة الأدوية الحديثة المستخدمة في مواجهة الفيروس، مثل «رمديسيفير»، و«فافيبيرافير».

وأكدت وزارة الصحة والسكان علي الترخيص لـ5 شركات محلية لتصنيع الدواء بعد اجتيازه للاختبارات المعملية الدقيقة التي أجازت الاستخدام الطارئ للدواء.

وحصل الدواء على الترخيص بالاستخدام الطارئ من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، ووكالة الأدوية الأوروبية الـEMA كأول دواء في صورة كبسولات تؤخذ عن طريق الفم لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة من الإصابات بفيروس كورونا، حيث يعمل علي تقليل احتمالات دخول المستشفيات بنسبة 50%.

ونجحت الشركات المحلية حتى الآن في إنتاج نحو 25 ألف عبوة، مع توافر مواد خام تكفي لتصنيع نحو 150 ألف عبوة إضافية، في إطار جهود الدولة المصرية للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.