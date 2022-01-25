روسيا تسجل أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة

سجلت روسيا 67 ألفا و809 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و241 ألفا و109 إصابات.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا اليوم الثلاثاء، وفق ما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، ارتفاع تراكمي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 327 ألفا و448 شخصا بعد تسجيل وفاة 681 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتابع في بيانه، أن 26 ألفا و404 أشخاص غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 10 ملايين و71 ألفا و740 شخصا.

وأشار البيان إلى انتشار متحور أوميكرون في 68 إقليما من الأقاليم الروسية.