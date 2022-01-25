ضباط مرور قنا يوزعون الورود على سائقى السيارات والمواطنين في عيد الشرطة

وزع ضباط الإدارة العامة لمرور قنا بقيادة العميد أحمد صقر مدير الإدارة والعقيد هاني مرسي وكيل الإدارة، الورود على سائقى السيارات والمواطنين في شوارع مدينة قنا في اطار احتفالات الذكرى الـ70 لعيد الشرطة.

وأوضح العميد أحمد صقر مدير إدارة مرور قنا أن توزيع الورود على المواطنين في هذه الذكرى المجيدة يأتي إيماناً من وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال مع كافة أطياف المجتمع المصري، وتعبيرا عن التلاحم بين الشرطة والشعب، ومن جانبهم هنأ المواطنون رجال الشرطة بعيدهم، مثمنين الدور الذين يقومون به لحماية الوطن في كل الأزمات.