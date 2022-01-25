 بمشاركة السياح وعلى أنغام الأغاني الوطنية.. فنادق الغردقة تحتفل بعيد الشرطة - بوابة الشروق
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بمشاركة السياح وعلى أنغام الأغاني الوطنية.. فنادق الغردقة تحتفل بعيد الشرطة

كمال رشاد
نشر في: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 4:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 4:57 م

شارك عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، بعدد من القرى والمنتجعات السياحية، اليوم الثلاثاء، في الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية.

ونظم عدد من أصحاب الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، مسيرة بداخلها، للسائحيين حاملين أعلام مصر ومشيرين بعلامة النصر ومرددين الأناشيد والأغاني الوطنية.

وقال سعود عبدالعزيز مدير العلاقات العامة بأحد الفنادق السياحية بالغردقة: "نوجه رسالة شكر للشرطة المصرية على الأمن والآمان الذى تنعم به مصر".

وأضاف: "الأمن الذى ننعم به كان له دور رئيسى فى عودة الرحلات السياحية من مختلف الدول الأوربية"، مشيداً بالجهود التى بذلتها القيادة السياسية لعودة السياحة لمكانتها مرة أخرى.

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