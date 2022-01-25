مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء ضبطهما بأسيوط

لقي عنصران إجراميان مسلحان مصرعهما، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، أثناء ضبطهما بأسيوط.

كان قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية قد شن حملة أمنية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، استهدفت عنصرين إجراميين مقيمين بدائرة مركز أسيوط، ومطلوب التنفيذ عليهما في عدة قضايا جنائية "سرقة بالإكراه – سلاح – قتل"، والصادر فيها أحكام بالسجن والسجن المؤبد.

وعقب استشعارهما بالقوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهما القوات بالمثل، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران، مما أسفر عن مصرعهما، وعُثر بحوزتهما على بندقيتين آليتين، و8 خزن وعدد من الطلقات من ذات العيار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.