 النقابة العامة لعمال التجارة: بروتوكول تعاون مع الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات في سوريا - بوابة الشروق
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النقابة العامة لعمال التجارة: بروتوكول تعاون مع الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات في سوريا

أحمد كساب
نشر في: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 12:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 12:20 م

أكد محمد عبده ربه رئيس النقابة العامة لعمال التجارة، على أهمية التنسيق والعمل المشترك وتبادل الخبرات مع الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة بسوريا، وذلك لمواجهة كافة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة العامة للتجارة برئاسة محمد عبده ربه، والاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة بسوريا برئاسة نبيل العاقل.

وقال عبده ربه في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن بروتوكول التعاون تضمن بنودا لتوطيد العلاقات، والتعاون المستمر في إطار الالتزام بمبادئ العمل النقابي العربي، والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة في البلدين مصر وسوريا.

وأضاف أن البروتوكول تضمن أيضا تنسيق التعاون والتشاور في كافة القضايا التي تخص العمل والعمال في المحافل العربية والدولية، وكذلك تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية والتثقيفية المتخصصة في القاهرة ودمشق بهدف توعية وتثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم.

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