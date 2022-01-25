«الغابة المقدسة» يفوز بجائزة الشبكة العالمية للسينما بلندن كأفضل فيلم وثائقي طويل

فاز الفيلم التونسي "الغابة المقدسة" بجائزة أفضل فيلم "وثائقي طويل" في مسابقة الشبكة العالمية للسينما بلندن، حيث تعتبر هذه الجائزة الثامنة في تاريخ الفيلم بالمهرجانات الدولية.

وحصد الفيلم للمخرج عبد الله سبق أكثر من جائزة كأفضل فيلم وثائقي طويل بعدد من المهرجانات الدولية وأهمها ( دالاس " الولايات المتحدة الامريكية" ، وستوكهولم الدولي بالسويد، ومونريال ( كندا) ، بالإضافة إلى الترشيحات النهائية التي حظي بها في اكثر من مهرجان .

ويرصد الفيلم طقوس العبور "الإنثروبولوجية" المهددة بالانقراض والمتمثلة في "احتفال الأجيال" الذي تقيمه قبيلة "أديكرو" في ساحل العاج، بإشراف الزعيم الروحي "بيار لات" الشخصية الرئيسية في الفيلم .