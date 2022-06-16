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علقت زولميرا، زوجة جوسفالدو فيريرا، على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإقالة المدرب البرتغالي، من القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن أمس الثلاثاء، إقالة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا من القيادة الفنية للفريق الأبيض، وتعيين أسامة نبيه بدلاً منه.

وكتبت زوجة فيريرا عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، اليوم الأربعاء: «فيريرا طُرد من إدارة نادي الزمالك، ولكن شكرًا لكل مصر وجماهير الفريق الأبيض، أنتم ستظلون في قلوبنا دائمًا».

وأضافت: «رئيس الزمالك يريد أن يكون مدربًا بجانب عمله ، ولكنه لا يريد أن يبقى رئيسًا فقط»