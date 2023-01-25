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مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في هجوم بسكين داخل قطار بألمانيا

برلين- محمد مجدي
نشر في: الأربعاء 25 يناير 2023 - 6:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 يناير 2023 - 6:23 م

قُتل شخصان، وأصيب خمسة آخرون على يد رجل في هجوم بسكين داخل قطار في ألمانيا.

وقالت وزيرة الداخلية في مدينة كيل، سابين سوترلين، إن الرجل هاجم الركاب وقتل اثنين وأصاب خمسة آخرين، قبل أن يتم اعتقاله، بحسب ديرشبيجل الألمانية.

وفقًا للتقارير الأولية، هاجم الرجل الركاب بسكين حوالي الساعة 3 مساءً يوم الأربعاء قبل وصولهم إلى محطة Brokstedt بين هامبورج وكيل، واعتقله ضباط الشرطة بعد ذلك بوقت قصير في محطة Brokstedt.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في إيتزيهوي بشمال ألمانيا، إن الوضع لا يزال غير واضح، في البداية لم يقدم المحققون أي معلومات عن خلفية الهجوم.

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