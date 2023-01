أوسكار ذكوري تريند جديد ظهر عالمياً بعد إعلان ترشيحات الأوسكار بساعات، بعد عدم ترشيح أي امرأة في قائمة أفضل مخرج سينمائي هذا العام، وبعد عامين متتاليين من فوز النساء في هذه الفئة، حيث حصدت جين كامبيون على الجائزة عام 2022، وكلوي تشاو عام 2021.

لم تشمل ترشيحات جوائز الأوسكار التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء عن صانعات أفلام مثل سارة بولي التي أخرجت فيلم "Women Talking" وجينا بري مخرجة فيلم " "The Woman King ومارينا شريدر وغيرهن، وتصدر هاشتاج Oscar so male الأخبار، حسب منصة the variety.



يتم التصويت على فئة المخرج من قبل 573 عضوًا نشطًا في فرع المخرجين في أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة "الأوسكار"، والمخرجون السينمائيون المرشحون لعام 2023 هم دانيال كوان ودانييل شاينرت وتود فيلد ومارتن ماكدونا وستيفن سبيلبرج و روبين أوستلوند، وهذا الهاشتاج ليس الأول من نوعه أو حديث الظهور فقد تم تداوله في أعوام سابقة بسبب ترشيحات أخرى.

أدانت منظمة Women In Film، ومقرها لوس أنجلوس الأكاديمية لحذفها صانعات الأفلام، وقالوا في بيان: "مرة أخرى أظهر الناخبون في الأكاديمية أنهم لا يقدرون أصوات النساء مما أدى إلى استبعادنا من ترشيحات أفضل مخرج، جائزة الأوسكار هي أكثر من مجرد تمثال ذهبي إنها محفز مهني يمكن أن يؤدي إلى استمرار العمل وزيادة المكافآت، لهذا السبب ستستمر المنظمة في الدعوة لدعم المخرجات الموهوبات".

تم ترشيح سبع نساء لجائزة الإخراج في تاريخ الأوسكار، حصد منهم 3 مخرجات فقط، كاثرين بيغلو عن فيلم The Hurt Locker (2009)، كلوي تشاو عن فيلم Nomadland (2020) وجين كامبيون عن فيلم The Power of the Dog (2021) )، ومن بين النساء المرشحات الأخريات لينا ويرتمولر عن فيلم "Seven Beauties" (1976)، وصوفيا كوبالا عن "Lost in Translation" (2003).

على الرغم من عدم ترشيح مخرجات هذا العام إلا أن دراما بولي التي نالت استحسان النقاد "Women Talking"، وهي مقتبسة من رواية ميريام توز، كانت من بين الأفلام العشرة المتوقع أنها مرشحة بقوة لأفضل فيلم.