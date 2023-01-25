ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة في التشكيل المتوقع أمام ريال سوسيداد

يستعد نادي برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد، بالدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، والذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ويريد البرسا تحقيق الانتصار في مباراة الليلة لمواصلة صحوته على المستوى المحلي بعد أن نجح في تحقيق لقب كأس السوبر الإسباني للمرة الـ14 في تاريخه بعد التغلب على غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف.

ومن المتوقع أن يبدأ تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة مباراة الليلة وفقا لصحيفة «سبورت» الإسبانية على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – أندرياس كريستينسن – رونالد أوراخو – جويل كوندي

خط الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – بيدري

خط الهجوم: جافي – روبرت ليفاندوفسكي – عثمان ديمبلي