كوريا الشمالية تغلق العاصمة بسبب مرض يصيب الجهاز التنفسي

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أمرت السلطات الكورية الشمالية بفرض إغلاق لمدة خمسة أيام في العاصمة بيونج يانج بدءا من اليوم الأربعاء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بمرض يصيب الجهاز التنفسي.

جاء ذلك وفقا لإشعار رسمي لحكومة كوريا الشمالية قال موقع "إن كي نيوز" ومقره سول إنه اطلع عليه.

ويأتي الأمر بعد يوم من تقرير للموقع نفسه أفاد بأن سكان بيونج يانج يبدو أنهم يخزنون البضائع بعد تلقي تحذير مسبق من إغلاق قادم.

وقال الإشعار الجديد إن الحالات المرضية المنتشرة حاليا في العاصمة تشمل نزلات البرد لكنه لم يذكر "كوفيد-19".

وذكر الإشعار أنه يتعين على السكان البقاء في منازلهم حتى نهاية يوم الأحد ويجب أن يخضعوا لفحوصات درجة الحرارة عدة مرات في اليوم.

ومن غير الواضح ما إذا كانت مدن أخرى تخضع أيضا للإغلاق، ولم تعلن وسائل الإعلام الحكومية بعد عن الإجراءات الجديدة.

وأعلنت كوريا الشمالية في آب/أغسطس الماضي أنها قضت تماما على "كوفيد 19" من أراضيها، وهو ما شكك فيه خبراء.