وزير النقل: دخول برجي إشارات أبوتشت وأبوشوشة بأسيوط الخدمة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن دخول برج إشارات أبوتشت والمنطقة الأتوماتيكية بين برج إشارات أبوتشت وبرج إشارات أبوشوشو في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول 180 كيلومترا

والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع "وهذا أعلى معدل أمان في العالم"، حيث تم دخول المنطقة بطول 10 كيلومترات و2 مزلقان.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من "17 برجا رئيسيا و3 أبراج ثانوية و59 مزلقانا"، وبذلك يكون تم حتى الآن دخول 15 برج إشارات رئيسي وبرج ثانوي بالخدمة وهي "جزيرة شندويل - المراغة - طهطا - بلصفورة - (طما - مشطا) - المنشأة - العسيرات - صدفا - جرجا - أبوتيج - برديس - البلينا- أبوشوشة - المطيعة – أبوتشت"، بطول 148 كيلومترا من إجمالي 180 كيلومترا، ودخول 74 مزلقانا من إجمالي 59 مزلقانا، لافتا إلى أن برج إشارات أبوتشت يتحكم في 42 سيمافورا ضوئيا و26 موتور تحويلة و50 دائرة تراك كهربى.

وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي "الكهربي القديم والميكانيكى" بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.