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أعداد جريدة الشروق
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مستشار بايدن: صادرات النفط الإيرانية تنخفض بسبب العقوبات الصارمة

(د ب أ)
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 8:34 م | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 8:34 م

قال عاموس هوكشتاين مستشار البيت الأبيض لشئون الطاقة، اليوم الخميس، إن العقوبات الأمريكية نجحت في خفض صادرات النفط الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال هوكشتاين في تصريح لتلفزيون بلومبرج، إن صادرات النفط الإيرانية انخفضت من 3 ملايين برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا.

وأضاف هوكشتاين: "إن لديهم كمية هائمة من الاحتياطيات والموارد، ويخضعون لعقوبات صارمة بصفة عامة".

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد صرحت في أكتوبر الماضي، بأن إدارة الرئيس جو بايدن لا تستبعد فرض عقوبات جديدة ضد إيران، فيما رفضت مفهوم أن الولايات المتحدة خففت تطبيق العقوبات تدريجيا على مبيعات النفط الإيرانية في إطار جهود أوسع نطاقا من أجل التقارب الدبلوماسي.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات صارمة على إيران عقب انسحابها في عام 2018 من الاتفاق النووي، الذي كانت قد وقعت عليه، بالإضافة إلى الصين وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، مع إيران عام 2015، وتم بموجبه رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران.

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