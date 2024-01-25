ضبط متهم بقتل زوجته أمام أطفالهما في الإسكندرية





قررت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس عامل، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته وتدعى "ر.م.ف"، ربة منزل، عمدًا؛ حيث سدد لها 42 طعنة نافذة بسلاح أبيض "سكين".

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث وتقرير الأدلة الجنائية، وسماع أقوال شهود العيان من الأبناء والجيران، لكشف ملابسات الحادث، ومدها بتقرير الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بقتل رجل لزوجته ربة منزل داخل الشقة محل سكنهما، والكائنة في نطاق دائرة القسم.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب خلاف بين زوجين أسفر عن مقتل الزوجة، حيث وجدت جثتها، مُسجاة على الأرض ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بـ42 طعنة في مختلف أنحاء الجسم.

وجاء بالتحريات أن الزوج تشاجر مع زوجته، بسبب تعاطيه المخدرات، وبخاصة مادة "الأيس"، حيث وقعت بينهما مشادة، توجه على إثرها صوب مطبخ الشقة، واستل سكين، وسدد لها عدة طعنات أمام أطفالهما، وتركها جثة غارقة في الدماء، ثم غادر المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث، وجرى نقل جثة المجني عليها إلى المشرحة.

وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.