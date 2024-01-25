محافظ بني سويف: صرف مساعدة لمواطن نظرا لظروفه الصحية والمعيشية الصعبة

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صرف مساعدة مالية عاجلة لأحد المواطنين في قرية المنشية بمركز ببا؛ نظرا لظروفه المعيشية والصحية الصعبة، موجها بالتنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة حالته الصحية وإمكانية علاجه، حيث يعاني من مياه بيضاء على العينين ومشكلات في الرئة، حسب ما جاء في تقرير وحدة حقوق الإنسان.

وكلف المحافظ، إدارة خدمة المواطنين، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، لتسهيل حصول المواطن على كارت الخدمات المتكاملة، بجانب اتخاذ ما يلزم مع الوحدة المحلية والجهات ذات الصلة؛ لتلبية طلب المواطن بالحصول على كشك وإمكانية توفير مسكن له بمساكن الإيواء العاجل.

يأتي ذلك خلال لقاء المحافظ بالمواطنين، بحضور مها حميدة مدير الإدارة بديوان عام المحافظة، والذي يحرص محافظ بني سويف على عقده أكثر من مرة أسبوعيا، إلى جانب التوجيه باستمرار اللقاءات مع المواطنين بمقرات الوحدات المحلية من خلال رؤساء المدن والقرى.