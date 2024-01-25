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واشنطن تدعو لحماية المدنيين بعد اعتداء إسرائيلي على ملجأ للأمم المتحدة في غزة

واشنطن - بترا
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 9:37 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 9:37 ص

دعت الولايات المتحدة إلى "حماية" مواقع الأمم المتحدة والمدنيين، بعد اعتداء إسرائيلي على ملجأ أقامته الأمم المتحدة للنازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأدى إلى مقتل تسعة أشخاص.

ونقلت واشنطن تايمز، عن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل قوله للصحفيين "إن الحادثة مقلقة للغاية".

وقال مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة توماس وايت "أصابت قذيفتا دبابات مبنى يؤوي 800 شخص، وتشير التقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين".

بدوره، دان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني القصف، مرجحا ارتفاع حصيلة القتلى.

وأضاف باتيل: "يجب حماية المدنيين واحترام المواقع المحمية لمنشآت الأمم المتحدة، وحماية عمال الإغاثة حتى يتمكنوا من الاستمرار في تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة التي يحتاج إليها المدنيون".

 


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