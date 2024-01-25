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متظاهرون في غزة يطالبون بوقف حرب إسرائيل على القطاع

(د ب أ)
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 9:44 م | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 9:44 م
احتجاجات في غزة على استمرار الحرب

احتشد سكان في قطاع غزة، اليوم الخميس، في احتجاج على استمرار الحرب بين الكيان الصهيوني، وحركة حماس في مدينة خان يونس.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن العشرات شاركوا في تجمع حاشد بالمدينة التي تقع جنوبي قطاع غزة، فيما أشارت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية إلى مشاركة المئات.

وقالت الصحيفة، إن المشاركين دعوا الطرفين إلى وقف القتال، مشيرة إلى أن الفلسطينيين رددوا هتافات تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حماس في غزة يحيى السنوار بوقف إطلاق النار.

ونشر متحدث باسم جيش الاحتلال و"هاآرتس"، مقاطع فيديو تظهر عددا من المتظاهرين، معظمهم من الفتية والرجال، يشاركون في مسيرة الاحتجاج.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

ووفقا لشهود عيان، تظاهر العشرات أمس الأربعاء ضد الحرب في دير البلح وسط قطاع غزة، كما طالبوا بإطلاق سراح الرهائن الذين اختطفوا من دولة الاحتلال، من أجل إنهاء الحرب.

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