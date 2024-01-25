المصري يعاني الإصابات قبل مواجهة الجونة بكأس الرابطة

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أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة على ماهر غياب 8 لاعبين عن قائمة فريقه قبل مواجهة فريق الجونة بالجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر الجمعة 26 يناير الجارى على ستاد الجيش ببرج العرب.

وتأكد غياب الثلاثى إيزى ايميكا وفخر الدين بن يوسف ومحمد دبش بسبب الإصابة فيما يغيب محمود حمادة لتواجده ضمن قائمة المنتخب الوطنى المشارك حاليا فى بطولة الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار.

بينما يغيب أحمد عيد لتواجده بمعسكر المنتخب الأوليمبى المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يغيب الثنائى حسين السيد وحسن على بسبب الإيقاف لحصولهم على الانذار الثالث بينما يغيب الجزائرى غيلاس جناوى بسبب تواجده فى الجزائر لإنهاء بعض ارتباطاته الخاصة والمتعلقة بأداء الخدمة العسكرية فى بلاده .