مقتل شخصين على الأقل جراء هجوم صاروخي روسي في شرق أوكرانيا

قتل شخصان على الأقل في شرق أوكرانيا نتيجة لهجوم صاروخي روسي، وفقا لتقارير رسمية.

كما أصيب تسعة أشخاص في بلدة هيرنيك بدونيتسك، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية على فيسبوك مساء الأربعاء. وقالت الشرطة إن ثلاثة منازل دمرت وتضررت عشرات المنازل الأخرى، ولا يزال عدد غير معروف من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

كما صدر تحذير من غارة جوية في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، حيث سُمع دوي انفجارات، إلا أنه لم تتوفر تفاصيل أخرى.

وفي المساء، تحدثت تقارير أيضا عن قصف في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا. ووفقا للسلطات المحلية، قصفت طائرات مقاتلة روسية منطقة سكنية هناك، مما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.