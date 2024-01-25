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الملك تشارلز الثالث يعود إلى لندن لتلقي العلاج بالمستشفى

(د ب أ)
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 11:44 م | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 11:44 م

عاد العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث، إلى لندن لتلقى علاج حيث يعاني من تضخم البروستاتا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن صحيفة "ذا صن"، أن الملك البالغ من العمر 75 عاما شوهد وهو يستقل سيارة بالقرب من قصر باكنجهام بعد وصوله من بلدة ساندرينجهام في مقاطعة نورفولك بعد ظهر اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة، أن الملك ألغى عددا من الارتباطات، حيث يستعد للخضوع لجراحة هذا الأسبوع.

وتم تشخيص حالة تشارلز بأنها حميدة في 17 يناير أثناء إقامته في بيركهول باسكتلندا، بعد إجراء فحص طبي بسبب ظهور أعراض.

ومن المعروف أن الملك أراد مشاركة تفاصيل حالته لتشجيع الرجال الآخرين الذين يعانون من أعراض على الخضوع للفحص الطبي.

وقد حث الأطباء الملك، الذي اعتلى العرش قبل 16 شهرا فقط، على الراحة قبل الجراحة التقويمية.

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