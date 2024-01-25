طالبان باكستان تعلن عدم اعتزامها شن هجمات خلال الانتخابات في 8 فبراير

قالت حركة طالبان باكستان اليوم الخميس، إنها لن تشن هجمات لعرقلة الانتخابات الوطنية الباكستانية الشهر المقبل، مما يوفر درجة من الارتياح للديمقراطية الهشة في البلاد المسلحة نوويا.



يشار إلى أن حركة طالبان باكستان، وهي مجموعة تختلف عن طالبان في أفغانستان، ذكرت أن هدفها قاصر على قوات الأمن، رغم أن هجماتها أسفرت عن مقتل نحو 70 ألف مدني.



وقالت الحركة التي ترغب في تطبيق الشريعة الإسلامية: "ليس لنا علاقة بالأحزاب المشاركة في الانتخابات، غير أننا نعتقد أن الديمقراطية لا تتماشى مع الإسلام".



وهاجمت طالبان مواقع وتجمعات انتخابية ومرشحين من قبل، ولم يتضح سبب تغييرهم لأسلوبهم هذه المرة.



يذكر أن انتحاريا ومسلحين أرسلتهم طالبان قتلوا رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو، التي تولت المنصب مرتين عقب تجمع انتخابي في 2007.



يشار إلى أن هناك ما يربو على 125 مليون نسمة يحق لهم التصويت في الانتخابات في باكستان، مما يجعل الانتخابات أحد أكبر ممارسات الديمقراطية في العالم.