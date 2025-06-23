فرونتكس تطور تطبيقا للمسافرين لتسجيل بياناتهم مسبقا قبل دخول الاتحاد الأوروبي

طورت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" تطبيقا جديدا للهواتف الجوالة لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي في تطبيق نظام الدخول والخروج الجديد الذي سيدخل حيز النفاذ في خريف هذا العام.

ويتيح تطبيق "السفر إلى أوروبا" على الهواتف الجوالة للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، التسجيل المسبق لبيانات وثائق السفر وصورة الوجه في نظام الدخول والخروج الجديد "إي إي إس" قبل وصولهم إلى أي نقطة عبور حدودية، وذلك لغرض تسهيل إجراءات التفتيش وتسريع الدخول والخروج.

وبحسب الوكالة الأوروبية سيجري تفعيل التطبيق في البداية في نقاط عبور محددة وسيظل اختياريا للدول الأعضاء والمسافرين. وسيبدأ التفعيل الأول في أرلاندا بالسويد هذا العام.

وتخطط فرونتكس بالتعاون مع السلطات الهولندية والفرنسية والإيطالية لتطبيقه في نقاط دخول رئيسية مختارة في عام 2026. وأبدت أيضا البرتغال واليونان اهتمامهما باعتماد التطبيق.

وقال نائب المدير التنفيذي لفرونتكس، أوكو ساريكانو "الهدف من التسجيل الطوعي المسبق لخدمة الدخول والخروج الجديدة هو تقليل أوقات المعالجة على الحدود، مما يعود بالنفع على كل من السلطات الوطنية والمسافرين".

مع ذلك أكد ساريكانو أن التطبيق لن يحل محل عمليات التفتيش الحدودية، بل يهدف إلى جعلها أكثر سلاسة وسرعة.