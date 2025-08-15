مواجهات قوية في الجولة الأخيرة بالدور التمهيدي للبطولة العربية لكرة السلة تحت 16 عامًا

تُختتم اليوم الجمعة منافسات الدور التمهيدي من البطولة العربية لكرة السلة للناشئين والناشئات تحت 16 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 10 إلى 17 أغسطس الجاري، على صالة رقم 3 بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتشهد الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي مواجهة منتخب مصر للناشئات مع نظيره الجزائري في الساعة الثالثة عصرًا، فيما يلتقي منتخب قطر للناشئين مع نظيره التونسي في الساعة الخامسة مساءً.

كما يواجه منتخب الكويت للناشئين نظيره الجزائري في الساعة السابعة مساءً، على أن تختتم مواجهات اليوم بلقاء قوي يجمع منتخب مصر للناشئين بمنتخب البحرين في الساعة التاسعة مساءً.

ويشارك في البطولة رقم 22 للناشئين 6 منتخبات هي: البحرين، قطر، تونس، الكويت، الجزائر، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

أما البطولة رقم 2 للناشئات فتشهد مشاركة 3 منتخبات هي: الجزائر، تونس، ومصر المستضيف.

ويدير البطولة محمد إيهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، الذي أكد أن الاتحاد برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي يحرص دائمًا على الظهور بصورة مشرفة عند تنظيم البطولات الخارجية على أرض مصر، بما يعكس القدرة التنظيمية المتميزة للدولة في إنجاح مختلف الفعاليات الرياضية.