ليبيا: استهداف مركزي اقتراع غرب طرابلس في يوم الصمت الانتخابي للبلديات  

استهدفت مجموعات مجهولة، فجر اليوم الجمعة، مركزي اقتراع غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر منشور لها، إن إحدى المجموعات استهدفت مبنى مكتب الإدارة الانتخابية بمنطقة الساحل الغربي وقامت بإحراقه، فيما قامت مجموعة أخرى بالهجوم على مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية وإحراق المخزن الرئيسي الذي يحتوي على مواد الاقتراع وقاعة التدريب المخصصة لتأهيل الكوادر الانتخابية.

واستنكرت المفوضية هذه الاعتداءات ووصفتها بالإجرامية، وأكدت أن هذه الأعمال تمثل اعتداءً صارخًا على العملية الانتخابية ومحاولة لحرمان المواطن الليبي من ممارسة حقه، مشددة على أن مثل هذه الاعتداءات لن تثنيها عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفق أعلى المعايير.

ودعت المفوضية الجهات الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، وضمان توفير الحماية لمكاتبها في كافة أنحاء البلاد.

يذكر أن هذا الهجوم ليس الأول على المقرات الانتخابية في الآونة الأخيرة، فقد تعرض مركز الاقتراع الانتخابي في مدينة زليتن صباح الثلاثاء الماضي لهجوم مسلح من سيارتين أطلقتا النار على المبنى، دون وقوع ضحايا.

ويأتي الهجوم الأخير في يوم الصمت الانتخابي، وقبل يوم واحد من المرحلة الثانية للانتخابات البلدية المقرر إجراءها يوم غد السبت في 51 بلدية بغرب البلاد.

كانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد أعلنت نتيجة المرحلة الأولى في 24 نوفمبر 2024.