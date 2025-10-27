الكويت ترحب بتوقيع اتفاق كوالالمبور للسلام بين تايلاند وكمبوديا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأحد عن ترحيب دولة الكويت بتوقيع (اتفاق كوالالمبور للسلام) بين مملكة تايلاند ومملكة كمبوديا الذي "يعتبر خطوة هامة في إنهاء النزاع الحدودي بين البلدين ويمهد الطريق نحو ترسيخ السلام الدائم وتحقيق الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين".



وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها دعم دولة الكويت الكامل لجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية وبما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا والعالم، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (واس).

وأشادت بالدور الذي قامت الولايات المتحدة وماليزيا في التوصل إلى هذا الاتفاق.