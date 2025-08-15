نتنياهو: الضغط العسكري فقط سينقذ أسرى إسرائيل في غزة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تحاول تحرير أسرى محتجزين في قطاع غزة، لكنه ادعى أن "الأمر الوحيد الذي سيحررهم هو الضغط العسكري، ولا أي شيء آخر".

جاء ذلك في مقابلة إذاعية أجراها الصحفي الأمريكي اليميني مارك ليفين، حيث أشار نتنياهو إلى خطة احتلال مدينة غزة، قائلاً: "سنخرجهم جميعًا. هذا هو الهدف. لكن في الوقت نفسه، هدفي هو القضاء على حماس"، بادعاء أنه يسعى لمنح سكان غزة والإسرائيليين مستقبلاً أفضل، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وفي رده على سؤال حول حصيلة الشهداء في القطاع، زعم نتنياهو أن هذه الأرقام "حملة تشويهات وأكاذيب تنفذها حماس وتلقى دعماً من منظمات غير حكومية مختلفة، وهم أولئك الذين ينظمون احتجاجات معادية لأمريكا".

وادعى أن قطر وإيران وربما دول أخرى، مثل صندوق سوروس، تمول هذه الاحتجاجات ضد إسرائيل.

وتابع نتنياهو: "لو أردنا تنفيذ إبادة جماعية، كان بإمكاننا إنهاء هدم غزة في يوم واحد، وقصفهم كما حدث في دريسدن خلال الحرب العالمية الثانية، لكننا لا نفعل ذلك لأن هذه ليست الطريقة التي نخوض بها الحرب".