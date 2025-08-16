أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تسجيل 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح السبت، إلى ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 251 شهيدًا، من بينهم 108 أطفال.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

ومؤخرًا، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن «ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام»، واصفًا الوضع الإنساني في القطاع بـ«غير المسبوق في مستويات الجوع واليأس».