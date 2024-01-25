اللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية لعام 2024 بسوهاج تنهي أعمالها

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة؛ لحضور اجتماع اللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية بسوهاج لعام 2024، وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وحضر الاجتماع، النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، والدكتورة سحر وهبي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، والدكتور محمد عبدالهادي مدير عام شئون مكتب السيد الوزير المحافظ، والدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وممثلي الهلال الأحمر، والثقافة، والإعلام، والمجتمع المدني، من أعضاء اللجنة، ومقرري اللجنة.

ونقل السكرتير العام تحيات السيد الوزير المحافظ للحضور جميعا، مؤكدا على أهمية دور الأم في المجتمع، واهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى مراعاة اللجنة للضوابط والاشتراطات التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي لاختيار الأم المثالية، والتي ضمت معان سامية منها "العطاء، وإعلاء القيم الإنسانية، والحفاظ على تماسك الأسرة".

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن عدد المتقدمات المستوفيات للشروط هذا العام بلغ 15 متقدمة.

وقامت اللجنة، بفحص وتقييم المتقدمات من خلال استمارة التقييم بعد شرح وافي لقصة نجاح كل أم، وتفاصيل ملف كل متقدمة بمعرفة مقرري اللجنة، واختيار 2 من المتقدمات؛ تمهيدا لإرسالهم للوزارة للمراجعة والفحص واختيار إحداهما كأم مثالية لمحافظة سوهاج.