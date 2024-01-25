حماس تطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة قبل صفقة جديدة بشأن الأسرى

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة قبل التوصل لأي اتفاق بشأن صفقة جديدة للإفراج عن المزيد من الأسرى.



وقال المتحدث باسم حركة حماس غازي حمد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، إن المفاوضات، التي توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة مؤخرا، شهدت تقدما طفيفا.



وبحسب مصادر بحركة حماس في بيروت، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفا لإطلاق النار كخطوة أولى.



وعلى الصعيد الآخر، رفضت حركة حماس اقتراحا يقضي بمغادرة قيادة الحركة لقطاع غزة، في إطار حل يتم التفاوض عليه.



وأفادت عدة وسائل إعلامية مؤخرا بوجود آمال في إبرام اتفاق جديد بشأن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف أطول لإطلاق النار.



كان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هيمان، صرح يوم الاثنين الماضي، "بأن مطلب حماس بأن ينسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل من غزة، وإطلاق سراح المغتصبين والقتلة الذين ارتكبوا فظائع 7 أكتوبر مقابل إطلاق سراح رهائننا، لهو مطلب سخيف".



وقال إن هذا سيكون ببساطة "استسلاما" لـ"حماس".



وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية "من الضروري أن تحقق إسرائيل انتصارا كاملا في هذه الحرب، ولكن إسرائيل لا يمكنها الفوز في هذه الحرب قبل تدمير حماس بالكامل".



وأعلنت إسرائيل، مرارا أن تدمير حركة حماس والإفراج عن الرهائن من أهداف الحرب التي تشنها على قطاع غزة، ردا على قيام الحركة في السابع من أكتوبر الماضي، باقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز أسرى ونقلهم إلى القطاع.