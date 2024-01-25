معهد أمريكي: روسيا تستغل حادث تحطم الطائرة إيل 76 لزرع عدم الثقة بالمجتمع الأوكراني

قال خبراء من المعهد الأمريكي لدراسة الحرب في واشنطن، إنه لا يمكن التحقق بشكل مستقل من المزاعم الروسية أو الأوكرانية بشأن الطائرة "إيل76"، التي تحطمت أمس الأربعاء في مقاطعة بيلجورود وعلى متنها أسرى أوكرانيون.

وأفاد المعهد، بأنه أيا كان سبب سقوط الطائرة، فإن القيادة الروسية تستغل الحادث لزرع عدم الثقة في المجتمع الأوكراني ضد الحكومة في كييف.

وبالإضافة إلى ذلك، قال المعهد، إن المسئولين الروس يأملون في إضعاف الدعم العسكري الغربي لكييف، من خلال تداول مزاعم غير مثبتة في موسكو بأن أوكرانيا استخدمت صواريخ ألمانية أو أمريكية في عملية إسقاط الطائرة المزعومة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ألغى رحلة كانت مقررة له إلى المناطق المحاصرة، كما امتنع عن الاحتفال بعيد ميلاده السادس والأربعين الذي يحل اليوم الخميس.

وكان الرئيس الأوكراني دعا في وقت سابق إلى إجراء تحقيق دولي في تحطم الطائرة، حيث قال في خطابه المسائي أمس الأربعاء، إن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يحاول معرفة المزيد عن مصير العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين، وفقا لموسكو، الذين كانوا على متن الطائرة.

وتحطمت طائرة "إليوشن إيل-76" في منطقة بيلجورود غرب روسيا في منتصف النهار.

ووفقا لتقارير روسية، لقي جميع الأشخاص الـ74 الذين كانوا على متنها حتفهم، بمن فيهم 65 أسير حرب من أوكرانيا.

ومع ذلك، لا توجد حتى الآن معلومات مستقلة حول من أو ما كانت تحمله الطائرة.