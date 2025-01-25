الجهاد الإسلامي: سنفرج عن أربيل يهود بصفتها عسكرية ونحمل الاحتلال مسئولية عرقلة الصفقة

قال مصدر مسئول في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن «المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود عسكرية مدربة في برنامج الفضاء التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي».

وأضاف في تصريحات، نقلتها شبكة «قدس» الإخبارية، أن «أربيل يهود أسيرة لدى سرايا القدس، وسيتم الإفراج عنها بصفتها عسكرية»، مُحملًا الاحتلال مسئولية أي عرقلة لشروط الصفقة.

وقبل قليل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه لن يسمح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة، بذريعة خرق حركة المقاومة «حماس» لاتفاق تبادل الأسرى.

وأضاف في بيان، اليوم السبت، أنه «لن يتم السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة، قبل الإفراج عن المحتجزة أربيل يهود، والتي كان من المفترض أن يُفرج عنها اليوم».

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، فإن «أربيل يهود من بين الرهائن المدنيين المحتجزين في غزة، وكان من المفترض أن تكون ضمن الدفعة التالية التي سيتم إطلاق سراحها».

ويأتي بيان مكتب نتنياهو، فيما أنهت وزارة الداخلية في غزة كامل الاستعدادات لتسهيل عودة النازحين من جنوب القطاع إلى محافظتي غزة وشمال غزة.

ووفقًا لبيان الوزارة، صباح السبت، ستكون عودة النازحين يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025، وفق الآتي:

- سيتم فتح شارع الرشيد الساحلي للمشاة فقط بالاتجاهين ذهابا وإيابا.

- سيتم فتح شارع صلاح الدين باتجاه واحد أمام عودة المركبات فقط بكل أنواعها من الجنوب إلى الشمال، حيث ستخضع للفحص قبل السماح لها بعبور الحاجز.

- سيتم فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين بالاتجاهين بشكل كامل للمشاة والمركبات في اليوم الـ22 من اتفاق وقف حرب الإبادة.

وأكدت الوزارة أن أجهزة الداخلية ستكون في خدمتهم، وقد انتشرت في جميع المحافظات للقيام بواجبها، بما في ذلك محافظتي غزة وشمال غزة.