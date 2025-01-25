ينظم بيت الشعر العربي "مركز إبداع الست وسيلة" -خلف الجامع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وبمناسبة افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٦، أمسية شعرية حول الشاعر الراحل "محمد علي شمس الدين" وذلك في السابعة من مساء غد الأحد، وذلك في إطار تكريم وزارة الثقافة المصرية لرواد الفن والأدب العربي.

يدير الأمسية الشاعر شريف رشاد وفي ضيافته وضيافة بيت الشعر العربي الشعراء علي الحازمي من المملكة العربية السعودية، عبد القادر الحصني من سوريا، عبد الكريم كاصد من العراق، سعيد كوبريت من المغرب، الشاعر السعودي محمد الدميني، ومن اليمن الشاعر أحمد الفلاحي، الشاعرة مريم الزرعوني الإمارات العربية المتحدة، والشاعرة الإسبانية اليسا رويدا.

والشاعر محمد علي شمس الدين عضو اتحاد الكتاب اللبنانيين، وعضو اتحاد الكتاب العرب بدمشق، عضو شرف في رابطة الكتاب الأردنيين، حصل على البكالوريوس في الحقوق وفي التاريخ ودكتوراة دولية في التاريخ، درس تاريخ الفن في الجامعة اللبنانية لفترة محدودة.

وعمِل مديراً للتفتيش والمراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان، وكان رئيس المفتشين في الضمان الاجتماعي، قبل أن ينغمس في الصحافة الثقافية، ويشرف على تحرير أبواب وزوايا ثابتة في العديد من الصحف والمجلات اللبنانية.



حصل على العديد من الأوسمة والجوائز منها جائزة مؤسسة العويس الثقافية عن الشعر لدورة ٢٠١١، تم اختياره الشخصية العربية المكرمة لجائزة الشارقة للشعر العربي في دورتها الخامسة عام ٢٠١٥، كما حاز قبيل رحيله بفترة وجيزة على درع منتدى شاعر الكورة الخضراء "عبد الله شحاده" خلال احتفال اقيم في قصر الأونيسكو برعاية وزير الثقافة القاضي د."محمد وسام المرتضى".

ورحل عن عالمنا في ١١ سبتمبر من عام ٢٠٢٢ عن عمر يناهز ثمانين عاماً ، تاركاً للأمة العربية إرثاً من القصائد الشعرية والنثر وكتب الأطفال، وقد عاش حياته بهدوء المتأمل، وقلق الباحث، وفرح الأيام، وتبقى القصيدة مرآته الصافية.