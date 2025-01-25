وجه حسام الزعانين الأسير الفلسطيني المحرر بعد 13 سنة من غزة، رسالة مناشدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء السبت، إن أسرته موجودة حاليًّا في مصر، ويريد أن يلتقي بهم.

وأضاف أنه كان يتمنى القدوم لمصر عند الإفراج عنه لأن أسرته موجودة بمصر لكن الاحتلال رفض، ونُقل إلى قطاع غزة.

وتابع: «أناشد الرئيس السيسي أن يجمعني بأسرتي الموجودة في مصر أريد أن أطمئن عليهم»، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي هو زعيم الأمة العربية والإسلامية الذي بذل جهودًا كبيرة لإتمام هذه الصفقة المشرفة ووقف المذابح ضد الفلسطينيين.

ولفت الأسير المحرر، إلى أن الوضع كان صعبًا بما يفوق الوصف، حيث تم إطلاق الكلاب عليه لتهاجمه، كما تم إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع قبل ساعات من التحرر.

وأوضح أنه ظل منذ يوم الأربعاء حتى تحريره وهو مقيد بالكلابشات دون فكه بجانب تعرضه للضرب والسب، واصفًا الإسرائيليين بأنهم وحوش يظهرون غلًا شديدًا ضد الفلسطينيين.

وشدد على أن فرحته بالتحرر من سجون الاحتلال تظل منقوصة، مؤكدا أنه شعر بالحزن الشديد لدرجة البكاء وهو يرى حجم الدمار في غزة.

وأعلن الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، إتمام العملية الثانية لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «في إطار عملية التبادل الثانية منذ بدء وقف إطلاق النار، يعلن الوسطاء عن إتمام تسليم 4 نساء إسرائيليات محتجزات، تحمل أحداهن الجنسية البلغارية، إلى الجانب الإسرائيلي، في مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية».