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بثت فضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح اليوم السبت، لقطات حية ترصد بدء عملية تسليم المحتجزات الإسرائيليات للصليب الأحمر.

ومن المتوقع أن تُنجز اليوم السبت، عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وانتشرت عناصر كتائب القسام وسرايا القدس بشكل مكثف في «ميدان فلسطين» في مدينة غزة قبيل البدء بتسليم الأسيرات الإسرائيليات ضمن صفقة المقاومة.

وأفادت تقارير إسرائيلية أن الصليب الأحمر تلقى إشارة للذهاب إلى نقطة الالتقاء مع عناصر القسام لتسليم الأسيرات.

وأعلن الناطق باسم كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، عن أسماء 4 مجندات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن ضمن هذه الدفعة، وهن كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ.

وأكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من جهته تسلّمه عبر المفاوضين «لائحة بأسماء الأسيرات».

كما ستتضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في الدفعة الثانية 120 أسيرًا من ذوي المؤبدات، و80 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية.