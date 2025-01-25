مرموش أحدث حبات عنقود البوندسليجا في صفوف السيتي

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أكمل عمر مرموش نجم منتخب مصر ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الجديد، سلسلة اللاعبين المنضمين إلى صفوف الفريق السماوي من الدوري الألماني.

وانضم مرموش إلى صفوف السيتي قادما من آينتراخت فرانكفورت في صفقة قدرت بنحو 75 مليون يورو.

والتحق مرموش بقائمة لاعبي الدوري الألماني السابقين والذين يدافعون أو دافعوا عن ألوان النادي الإنجليزي.

وفيما يلي تشكيل لاعبي السيتي الذين انضموا من البوندسليجا..

حراسة المرمى: أورتيجا

الدفاع: أكانجي – كومباني – جفارديول

خط الوسط: جندوجان – دي يونج – دي بروين

الهجوم: مرموش – ساني – هالاند – دجيكو

وتضم قائمة البدلاء وفقا لما نشره السيتي على حسابه الرسمي على "إكس" كل من: "روسلر – بواتينج – تارنات – جلاوبر – فرونزك – إيميل – جاودينو – ستيفن كارل.