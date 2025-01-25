هيئة شئون المحررين: مصر لها بصمات حقيقية لوقف إطلاق النار وإجراء تبادل الأسرى

وجه المتحدث باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين ثائر شريتح، الشكر لمصر على موقفها الدائم الذي يدعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن مصر لها بصماتها الحقيقية لوقف إطلاق النار وإجراء عملية تبادل الأسرى.

وأشار إلى أن قطر ساهمت أيضًا في هذا الإنجاز، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعيش اليوم مساحة من الفرح والسعادة بعد الإفراج عن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من تبادل الأسرى.

ولفت إلى أن هذه المرحلة تمثل كسر الإرادة الإسرائيلية التي تحدثت عن حرمان الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد ومن ذوي الأحكام الكبيرة من الخروج من السجن وهم أحياء.

ونوه بأن الحلم الفلسطيني تحقق من خلال الإفراج عن الأسرى وإنهاء السجن المؤبد بحقهم رغمًا عن رئيس الوزراء الإسرائيليئ بنيامين نتنياهو وحكومته اليمنية المتطرفة.



وأعلن الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، إتمام العملية الثانية لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «في إطار عملية التبادل الثانية منذ بدء وقف إطلاق النار، يعلن الوسطاء عن إتمام تسليم 4 نساء إسرائيليات محتجزات، تحمل أحداهن الجنسية البلغارية، إلى الجانب الإسرائيلي، في مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية».