 رئيس وزراء سلوفاكيا يتهم دولا أجنبية بالتدخل في شئون بلاده - بوابة الشروق
السبت 25 يناير 2025 10:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء سلوفاكيا يتهم دولا أجنبية بالتدخل في شئون بلاده

د ب أ
نشر في: السبت 25 يناير 2025 - 9:57 م | آخر تحديث: السبت 25 يناير 2025 - 9:57 م

اتهم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم السبت دولا أجنبية بالتدخل في الشؤون الداخلية لسلوفاكيا وهدد بطرد أشخاص من البلاد ، بعد يوم من احتجاجات ضخمة ضد حكومته.

ووجه فيكو انتقاداته إلى المنظمات غير الحكومية ، التي يعتقد أنها مدعومة من قبل الممولين الأجانب. وادعى أن هناك " موجهين " من الخارج يعملون على تقويض الدولة.

وهدد فيكو، الذي نجا من محاولة اغتيال في مايو/أيار، باتخاذ إجراءات مضادة قائلا: "إن مهمة أجهزة الاستخبارات هي إعداد قائمة بالأشخاص الذين سيتم طردهم من البلاد".

ومساء الجمعة ، نزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في ما يقرب من 30 مدينة للمطالبة باستقالة فيكو. واتهموا فيكو بأنه موال لروسيا ووضع سلوفاكيا على مسار استبدادي متزايد.
 

 
 

 


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