رئيس وزراء سلوفاكيا يتهم دولا أجنبية بالتدخل في شئون بلاده

اتهم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم السبت دولا أجنبية بالتدخل في الشؤون الداخلية لسلوفاكيا وهدد بطرد أشخاص من البلاد ، بعد يوم من احتجاجات ضخمة ضد حكومته.

ووجه فيكو انتقاداته إلى المنظمات غير الحكومية ، التي يعتقد أنها مدعومة من قبل الممولين الأجانب. وادعى أن هناك " موجهين " من الخارج يعملون على تقويض الدولة.

وهدد فيكو، الذي نجا من محاولة اغتيال في مايو/أيار، باتخاذ إجراءات مضادة قائلا: "إن مهمة أجهزة الاستخبارات هي إعداد قائمة بالأشخاص الذين سيتم طردهم من البلاد".

ومساء الجمعة ، نزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في ما يقرب من 30 مدينة للمطالبة باستقالة فيكو. واتهموا فيكو بأنه موال لروسيا ووضع سلوفاكيا على مسار استبدادي متزايد.





