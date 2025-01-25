ديانج يقود الخلود للفوز على الرائد في الدوري السعودي

نجح النجم المالي أليو ديانج، لاعب الأهلي السابق، في خطف الأضواء مجددًا بتسجيله هدف الفوز القاتل لفريق الخلود على حساب الرائد بنتيجة 2-1، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أقيمت المباراة على ملعب نادي الحزم، وافتتح الجزائري أمير سعيود التسجيل للرائد في الدقيقة 25،. إلا أن محمد صوعان تمكن من إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 61،.

ولم يكتف ديانج بتعادل فريقه، بل قادهم للفوز في الدقيقة 87 بهدف رائع، ليحصد الخلود ثلاث نقاط غالية عززت من موقعه في جدول الترتيب.

بفضل هذا الفوز، ارتقى الخلود إلى المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 19 نقطة، مؤكدًا على تطور أدائه في الفترة الأخيرة. وقد أثبت ديانج مرة أخرى أنه إضافة قوية للفريق، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق هذه النتيجة.