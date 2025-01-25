البيت الأبيض: سنواصل جهودنا مع إسرائيل للإفراج عن جميع المحتجزين الباقين في غزة

قال البيت الأبيض، إنَّ الولايات المتحدة ستواصل جهودها مع إسرائيل بهدف الإفراج عن جميع المحتجزين في غزة.

وأشاد البيت الأبيض، في بيان، بالإفراج عن أربع أسيرات إسرائيليات كانت تحتجزهن حركة حماس في قطاع غزة، وفق وكالة فرانس برس.

وذكر البيان: «الولايات المتحدة ستواصل مع شريكها الكبير إسرائيل العمل من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين الباقين والسعي إلى السلام في المنطقة برمتها».

وفي وقت سابق من اليوم، قالت حركة حماس، إن إسرائيل تتلكأ في تنفيذ شروط وقف إطلاق النار بمنع النازحين الفلسطينيين من العودة إلى شمال قطاع غزة.

وحذرت حماس في بيان، من أن مثل هذه التأخيرات قد يكون لها تداعيات على المراحل اللاحقة من الاتفاق.

وقالت الحركة: «لا يزال الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بمواصلة إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال».

وأضافت: «نحمل الاحتلال مسئولية أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق وتداعيات ذلك على بقية المحطات».

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار على فلسطينيين أثناء محاولاتهم العودة عبر شارع الرشيد، ما أدى إلى سقوط شهيد على الأقل وعدد من الجرحى.

وأعلن الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، إتمام العملية الثانية لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «في إطار عملية التبادل الثانية منذ بدء وقف إطلاق النار، يعلن الوسطاء عن إتمام تسليم 4 نساء إسرائيليات محتجزات، تحمل أحداهن الجنسية البلغارية، إلى الجانب الإسرائيلي، في مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية».