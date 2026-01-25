السلطات تحدد هوية منفذ الهجوم الانتحاري بحفل زفاف في شمال غرب باكستان

أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية، اليوم الأحد، تحديد هوية منفذ الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في شمال غرب البلاد، أمس الأول الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين.

وأفادت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، بأن الانتحاري، المدعو "عبدالرحمن"، فجر نفسه في غرفة للضيوف خلال مراسم حفل الزفاف الذي أقيم في منزل نور عالم محسود، رئيس لجنة السلام المحلية "وهو قيادي مجتمعي مؤيد للحكومة"، في منطقة ديرا إسماعيل خان، بإقليم خيبر باختونخوا.

ووقع الهجوم في وقت متأخر من مساء أمس الأول الجمعة، بعد تجمع المدعوين للاحتفال.

وقال مسئولو إدارة مكافحة الإرهاب، إنه تم تسجيل قضية بتهم تتعلق بالإرهاب وما يتصل به.

واستخرجت فرق الطب الشرعي عينات من الحمض النووي، وأدلة أخرى من موقع الانفجار، يتم فحصها حاليا في إطار التحقيق الجاري.

وبحسب التقرير الصادر عن إدارة مكافحة الإرهاب، فقد نشأ "عبدالرحمن" في مخيم للاجئين الأفغان، حيث تلقى تعليمه الأولى في مراكز تعليمية غير نظامية ومدرسة دينية.

ويعتقد المحققون أنه وقع ضحية للدعاية المتطرفة خلال سنوات تكوينه.