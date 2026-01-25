بحّارة يصطادون القرش الحوتي ورواد «فيسبوك» يطالبون محميات البحر الأحمر بالتدخل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة «فيسبوك»، مقطع فيديو يُظهر قيام عدد من الصيادين باصطياد القرش الحوتي، المعروف باسم «بهلول».

وأوضح الفيديو أن الصيادين كانوا يستقلون أحد مراكب «الشانشولا»، وذلك بالمخالفة لقرار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، رقم 266 لسنة 2024، بشأن حظر أنشطة الصيد التجاري بمراكب «الشانشولا» و«الجر» بشكل كامل في جميع مناطق البحر الأحمر جنوب جبل الزيت، مع قصر عملها شمالًا في منطقة خليج السويس، لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي محميات البحر الأحمر سرعة التدخل وإلقاء القبض على المتهمين باصطياد القرش الحوتي «بهلول»، باعتباره من الأسماك المحظور صيدها قانونًا.

وفي هذا السياق، أكد مصدر بمحميات البحر الأحمر أنه تم رصد المخالفة البيئية، ويجري حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية لضبط المركب المتورطة في الواقعة.

وأضاف المصدر أن القرش الحوتي يُعد من أنواع أسماك القرش المهددة بالانقراض، والمدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وهو من أكثر أنواع الأسماك التي تتواجد في مياه البحر الأحمر، خاصة في المناطق ذات الأعماق الكبيرة.

وأشار إلى أن القرش «بهلول»، رغم ضخامته، لا يمثل أي خطر على الإنسان، إذ يُعد من أكثر الكائنات البحرية سلمًا وهدوءًا، كما يستقطب ظهوره آلاف الغواصين سنويًا من مختلف الجنسيات لمشاهدته والسباحة بجواره.

وجدير بالذكر أن عمر القرش الحوتي قد يتجاوز 70 عامًا، وقد ظهر على سطح الأرض منذ نحو 60 مليون سنة، ويُعد من أكبر أنواع القروش حجمًا، ويُصنف ضمن الأسماك الغضروفية.

ويبلغ متوسط طوله نحو 13 مترًا، وقد يصل وزنه في بعض الأحيان إلى 21 طنًا. ولا يعتمد في غذائه على التهام الأسماك الكبيرة مباشرة، وإنما يقوم بتصفية الغذاء من المياه عبر شفط كميات كبيرة منها بما تحتويه من أسماك وكائنات بحرية دقيقة، ثم يطرد المياه عبر خياشيمه، محتفظًا بالكائنات الحية التي يتغذى عليها.